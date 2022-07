"Ni pure, ni psychopathe": le défi d'incarner Salomé en 2022

La soprano franco-danoise Elsa Dreisig, le 22 juin 2022 à Aix-en-Provence Nicolas TUCAT AFP/Archives

3 mn

Aix-en-Provence (AFP) – La soprano Elsa Dreisig s'apprête à relever le défi le plus difficile de sa carrière: interpréter Salomé non pas en femme fatale comme elle est souvent présentée, mais en adolescente à la fois "monstrueuse et innocente".