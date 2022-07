Wall Street finit en ordre dispersé, la baisse des taux profite au secteur technologique

La station de métro Wall Street, à New York Angela Weiss AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé mardi en ordre dispersé, le scénario d'une possible récession faisant flancher nombre de valeurs tandis que le secteur technologique a lui profité d'une baisse des taux obligataires.