Wimbledon: Novak Djokovic bat Jannik Sinner en cinq sets et se qualifie pour les demi-finales

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Le triple tenant du titre Novak Djokovic a remonté un handicap de deux sets pour battre Jannik Sinner (13e mondial) 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, mardi en quarts de finale de Wimbledon.

"Il y a eu deux matchs: dans les deux premiers sets, il a été meilleur. J'ai pris une pause pour aller aux toilettes à la fin du deuxième set et j'en ai profité pour me parler dans le miroir pour me remonter le moral", a expliqué le N.3 mondial.

"Au retour, j'ai eu la chance de faire le break rapidement dans le troisième set, ça m'a redonné confiance et j'ai senti que lui avait commencé à douter", a poursuivi le Serbe, qui en est à 26 victoires d'affilée à Wimbledon, où il n'a plus perdu depuis son abandon en quarts de finale en 2017.

"Je me crois toujours capable de remonter deux sets de retard. C'est peut-être l'expérience, la pause toilettes, ou une combinaison des deux...", a-t-il plaisanté.

Il affrontera vendredi le Britannique Cameron Norrie (12e) ou le Belge David Goffin (58e) pour tenter de se hisser pour la 8e fois en finale du Majeur sur gazon où il brigue un septième titre.

Sa victoire contre Sinner qui, à 20 ans jouait son deuxième Wimbledon après une élimination au premier tour l'an dernier, est la 84e de Djokovic dans le Majeur londonien. Il égale ainsi Jimmy Connors à la deuxième place des joueurs y ayant remporté le plus de victoires, derrière Roger Federer (105).

Djokovic à plat-ventre

En début de match, Djokovic a semblé devoir tranquillement empocher le premier set lorsqu'il s'est rapidement envolé 4-1. Mais le jeu s'est alors équilibré, le Serbe a commis quelques fautes directes et l'Italien est revenu à 4-4 avant de réussir le break décisif pour mener 6-5. Il n'a pas manqué sa chance, sur son service, de remporter ce premier set.

Plus solide (3 aces à 0, 100% de réussite après ses premières balles de service) et sans la moindre trace d'émotion, Sinner a dominé le deuxième set.

Mais Djokovic est donc revenu de sa pause toilettes remotivé. Il a augmenté son taux de premières balles et dominé la manche après avoir fait le break pour mener 3-1.

Il n'a ensuite pas concédé la moindre balle de break et pris deux fois le service de son adversaire dans la quatrième manche.

Dans le dernier jeu de ce quatrième set, Sinner a chuté dans une course pour récupérer une amortie et s'est tordu la cheville gauche. Il est resté un moment à terre puis s'est relevé avec l'aide de Djokovic et a repris la partie.

Il n'a pas semblé blessé, a sauvé deux balles de set mais perdu le jeu et la manche.

Tout était à refaire, mais Djokovic a poursuivi sur le mode rouleau compresseur.

Il a fait le break pour mener 2-1: sur la balle de break, Sinner a mené l'échange mais son amortie s'est arrêtée dans la bande du filet.

Djokovic a ensuite réussi le double break pour mener 5-2: il a d'abord placé un passing croisé de revers en bout de course - et s'est retrouvé à plat-ventre -, s'offrant ainsi une balle de break sur laquelle Sinner a manqué complètement une volée de coup droit.

Quelques minutes plus tard, Djokovic a conclu sur un jeu blanc sur son service.

