Viva San Fermin! A Pampelune, le retour de la fête après deux ans d'arrêt

Pampelune (Espagne) (AFP) – "Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça". Une marée humaine rouge et blanche a envahi Pampelune mercredi pour célébrer le retour tant attendu, après deux ans de pandémie, de la San Fermin, fête mondialement connue pour ses lâchers de taureaux.

Le traditionnel "chupinazo", fusée tirée depuis le balcon de l'hôtel de ville au-dessus d'une place noire de monde, a marqué à midi pile (10h00 GMT) le début de neuf jours de festivités dans cette ville du nord de l'Espagne.

Habillés de blanc avec un foulard rouge autour du cou, comme le veut la tradition, des milliers de fêtards venus du monde entier ont alors crié "Viva San Fermin!" en s'aspergeant de vin et de sangria, sous une légère bruine.

"Peu importe la pluie. Voir la place à nouveau remplie, c'est génial", s'est enthousiasmée Saioa Guembe Pena, une fonctionnaire de 54 ans dont le tee-shirt blanc virait déjà au rose à cause du vin.

"Cela fait partie de l'identité de la ville et après deux ans (d'arrêt), cela nous manquait", a renchéri David Navarras, un étudiant espagnol de 27 ans.

Lancement de la San Fermin à Pampelune le 6 juillet 2022 Ander GILLENEA AFP

La San Fermin, dont l'origine remonte à l'époque médiévale, avait été annulée coup sur coup en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, un fait inédit depuis la Guerre civile espagnole (1936-1939).

Immortalisée en 1926 par Ernest Hemingway dans son roman "Le soleil se lève aussi", elle attire chaque année des foules de touristes étrangers, en particulier anglo-saxons.

"Enormément d'alcool"

"C'est dingue, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça", a déclaré John Lupson, étudiant australien de 22 ans, venu spécialement en Espagne pour la San Fermin. "Tout le monde s'éclate, boit énormément d'alcool, tous les gens sont sur les épaules les uns des autres, criant, chantant".

Tôt mercredi matin, les participants commençaient déjà à boire dans les cours des immeubles ou dans les ruelles de la ville dont les pavés étaient déjà jonchés de bouteilles de sangria.

La fête à commencé à midi pile, à Pampelune le 7 juillet 2022 MIGUEL RIOPA AFP

Beuverie à ciel ouvert, les fêtes de la San Fermin, qui se tiennent chaque année du 6 au 14 juillet, sont surtout connues dans le monde entier pour leurs lâchers de taureaux ou "encierros".

Chaque matin à 08H00, des centaines de personnes - très entraînées ou au contraire très alcoolisées - tentent de s'approcher le plus près possible de six taureaux de combat lors d'une course de 850 mètres dans les ruelles pavées de la ville, qui s'achève dans les arènes où ces taureaux sont ensuite mis à mort l'après-midi par les grands noms de la tauromachie.

"Ma mère a peur"

Le premier lâcher, qui est généralement celui qui rassemble le plus de participants, aura lieu jeudi matin.

Eric Kline, ingénieur tout juste diplômé de 23 ans venu de la ville américaine d'Atlanta, a prévu d'y prendre part. "J'ai regardé des vidéos d'encierros en ligne afin de me préparer" mais "ma mère a peur", dit-il.

Les "encierros" font chaque année des dizaines de blessés et parfois des morts.

Lancement de la San Fermin à Pampelune le 6 juillet 2022 MIGUEL RIOPA AFP

Depuis 1911, début de la compilation des données, au moins 16 coureurs sont morts. Le dernier décès remonte à 2009 lorsqu'un taureau avait encorné un jeune Espagnol de 27 ans.

Les autorités locales ont renforcé ces dernières années leurs mesures de prévention des violences sexuelles après le viol collectif en 2016 lors de la San Fermin d'une jeune femme de 18 ans par cinq hommes qui avaient filmé leurs actes et s'en étaient vanté sur un groupe WhatsApp baptisé +La Manada+ (La Meute).

Cette affaire avait entraîné des manifestations féministes massives après la condamnation en 2018 de ces hommes à neuf ans de prison pour abus sexuel et non pour viol et leur remise en liberté provisoire.

En juin 2019, la Cour suprême espagnole avait finalement requalifié les faits en viol et aggravé leur peine à 15 ans de prison.

L'affaire de "la Manada" a également amené le gouvernement de gauche à présenter un projet de loi sur le consentement sexuel explicite - appelé "seul un oui est un oui" - qui a été adopté en première lecture par les députés en mai.

