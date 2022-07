Wimbledon: Des amies, une revenante et une nouvelle venue en demi-finales

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Si Simona Halep, lauréate du tournoi londonien en 2019 pour sa dernière participation, a l'expérience des demi-finales à Wimbledon, les trois autres qualifiées, Elena Rybakina, Ons Jabeur et Tatjana Maria sont, elles, des novices à ce stade en Grand Chelem.

. Pause dans l'amitié

Ons Jabeur et Tatjana Maria sont amies dans la vie et passent beaucoup de temps ensemble.

"C'est ma partenaire de barbecue", lance la Tunisienne qui "pour deux heures" va mettre leur amitié de côté.

"Je plaisantais avec Charlotte (la fille aînée de Maria) en lui demandant si elle serait pour moi ou pour sa mère. J'essaie de mettre les enfants de mon côté...", s'amuse Jabeur.

La Tunisienne Ons Jabeur en quart de finale de Wimbledon contre la Tchéque Marie Bouzkova le 5 juillet 2022 SEBASTIEN BOZON AFP

Elle avoue d'ailleurs son admiration pour sa prochaine adversaire: "Elle a eu un tableau vraiment compliqué, elle a battu Ostapenko (après avoir sauvé deux balles de match, ndlr), Sakkari... Elle joue vraiment bien et je suis heureuse qu'elle obtienne ce qu'elle mérite parce qu'elle s'est beaucoup battue. Il n'est pas facile de revenir après avoir eu deux enfants", insiste la N.2 mondiale.

Arrivant à Wimbledon invaincue sur gazon cette saison avec le titre de Berlin en poche, la 2e mondiale Jabeur sera forcément favorite face à la 103e, de sept ans son aînée (27 ans pour Jabeur, 34 pour Maria).

Sans compter que Jabeur est en mission, pour elle, le peuple arabe et plus généralement le continent africain.

Première joueuse du monde arabe à être parvenue en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, à l'Open d'Australie en 2020, la Tunisienne est aussi la première joueuse africaine à atteindre les demi-finales d'un Majeur depuis la Sud-Africaine Amanda Coetzer (Roland-Garros 1997).

Avant les quarts, l'ancien joueur marocain Hicham Arazi, qui avait atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie en 2000 et 2004 et à Roland-Garros en 1997 et 1998, lui avait dit: "Les Arabes perdent toujours en quarts et on en a assez, s'il te plaît, fais quelque chose!", a raconté Jabeur.

Après sa qualification pour le dernier carré, la joueuse a reçu un message d'Arazi: "Maintenant, tu peux aller chercher le titre", a-t-elle rapporté.

Tatjana Maria après sa victoire en quart de finale de Wimbledon contre sa compatriote allemande Jule Niemeier le 5 juillet 2022 ADRIAN DENNIS AFP

En face, Maria considère vivre un "moment de folie", elle qui avait atteint une fois le troisième tour à Wimbledon (2015) mais jamais dépassé le deuxième tour dans les autres Majeurs.

Mais aussi incroyable que fut son parcours, elle rappelle qu'elle est "une maman avant tout".

"Le plus important dans ma vie c'est d'être la mère de deux enfants. Je suis en demies de Wimbledon, c'est dingue, mais je reste une maman (...) Quand ce sera terminé, je quitterai le court et j'irai voir mes enfants pour faire ce que je fais quotidiennement: changer les Pampers...", souligne l'Allemande.

Une sentiment de normalité qui peut lui permettre de garder les pieds sur gazon et de continuer de créer des surprises...

. La lauréate et la novice

Trois ans après son titre et après des mois passés à lutter contre les blessures, Simona Halep est de retour en demi-finales.

L'ex-N.1 mondiale, actuellement 18e au classement WTA, a expédié en quarts l'Américaine Amanda Anisimova (25e) 6-2, 6-4.

"C'est génial d'être de retour en demi-finales, je suis très émue", a reconnu la Roumaine de 30 ans qui n'a pas encore perdu un set lors du tournoi.

La Roumaine Simona Halep en quart de finale de Wimbledon contre l'Américaine Amanda Anisimova le 6 juillet 2022 ADRIAN DENNIS AFP

Elle est également la joueuse qui avait passé le moins de temps sur le court pour parvenir en quarts de finale avec un total de 4h35 pour quatre matchs. Il ne lui a encore fallu que 1h03 pour écarter Anisimova.

"Je joue sans aucun doute mon meilleur tennis. J'essaye de retrouver ma confiance en moi", a assuré Halep, lauréate également de Roland-Garros 2018 et qui travaille depuis le mois d'avril avec Patrick Mouratoglou, l'ancien coach de Serena Williams.

Pour tenter d'atteindre sa deuxième finale à Wimbledon, elle devra écarter la Kazakhe Elena Rybakina (23e) qui a éliminé l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e) 4-6, 6-2, 6-3.

Elena Rybakina célèbre sa victoire contre l'Australienne Ajla Tomljanovic en quart de finale de Wimbledon le 6 juillet 2022 SEBASTIEN BOZON AFP

"C'est incroyable. Je suis si heureuse d'être en demi-finales", a commenté la joueuse née à Moscou il y a 23 ans et qui sera la première représentante du Kazakhstan, hommes et femmes confondus, à jouer une demie d'un tournoi du Grand Chelem.

