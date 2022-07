F1: Max Verstappen en pole pour la course sprint samedi en Autriche

Spielberg (Autriche) (AFP) – Max Verstappen (Red Bull) partira en tête samedi de la course sprint qui déterminera la grille du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 après avoir réussi le meilleur temps des qualifications vendredi.

Le champion du monde en titre et leader actuel du classement provisoire du championnat, qui signe sa troisième pole position de la saison, a devancé Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari.

Les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ont toutes deux été victimes de sorties de route dans la 3e et dernière phase des qualifications mais Russell partira néanmoins 5e et Hamilton 10e pour la course sprint.

Le GP d'Autriche, dont le départ sera donné dimanche, est la deuxième des trois courses de la saison à proposer une course sprint le samedi, un format inauguré la saison dernière et déjà utilisé cette année lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola en avril.

Cette course sprint déterminera la grille de départ du Grand Prix, dimanche.

La 4e position pour le départ de la course sprint sera occupée par Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen.

Le Français Esteban Ocon (Alpine) sera lui 6e devant les deux Haas du Danois Kevin Magnussen et de l'Allemand Mick Schumacher et l'autre Alpine de l'Espagnol Fernando Alonso.

