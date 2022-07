Wall Street conclut sans direction, près de l'équilibre, après de forts chiffres de l'emploi

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu sans direction, non loin de l'équilibre, vendredi au terme d'une séance passée à digérer des chiffres de l'emploi plus solides que prévu qui, tout en reflétant une économie forte, renforcent l'intention de la Fed de relever nettement les taux en juillet.