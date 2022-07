Euro féminin: les championnes en titre néerlandaises entrent en scène

Paris (AFP) – Championnes d'Europe en titre et favorites à leur propre succession en Angleterre, les Néerlandaises lancent leur Euro samedi (21h00) avec une alléchante affiche contre les Suédoises, autres prétendantes à la victoire finale.

Dans l'autre rencontre du groupe C, le Portugal, repêché après l'exclusion de la Russie, affronte la Suisse à 18h00 à Wigan.

Un titre en 2017, une finale de Coupe du monde en 2019: les Pays-Bas vont-ils encore briller durant cet Euro en Angleterre, où évolue leur attaquante vedette, Vivianne Miedema ?

Star à Arsenal, la meilleure buteuse de la sélection "Oranje", bientôt 26 ans, va disputer une compétition qui va "ressembler à un Euro à la maison".

Miedema, qui compte actuellement 94 buts en sélection, espère bien atteindre la barre des 100.

Elle peut déjà s'en approcher samedi, à Sheffield, contre la Suède, 2e au classement Fifa.

Moins prestigieux, le duel entre le Portugal et la Suisse n'en est pas moins attendu, notamment du côté de la Seleçao. Car les Portugaises (30e mondiales) ont été repêchées à la suite de l'exclusion de la Russie de la compétition, après l'invasion de l'Ukraine et participent à leur second tournoi majeur après l'Euro-2017.

Dans le journal Record, la milieu de terrain Tatiana Pinto a estimé que son équipe a connu "un grand changement" en cinq ans.

"Nous sommes une équipe plus mature et plus cohérente. Et sur ces grandes compétitions, cela fait toute la différence" avait-elle ajouté.

Surtout que les joueuses de Francisco Neto, en place depuis 2014, ne comptent pas faire de la figuration.

L'exploit passe donc par un premier succès contre la Suisse, qui avait disputé sa première phase finale d'un Euro en 2017... comme le Portugal.

Programme des matches de la 1re journée de l'Euro disputés samedi:

Groupe C

(18h00) Portugal - Suisse

(21h00) Pays-Bas - Suède

