Wimbledon: Jabeur "la ministre du Bonheur" contre l'impassible Rybakina

La Tunisienne Ons Jabeur souriante lors de sa demi-finale de Wimbledon face à l'Allemande Tatjana Maria le 7 juillet 2022 Glyn KIRK AFP

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Le chaud contre le froid, la main expérimentée et créative contre la puissante et imperturbable jeunesse: la Tunisienne Ons Jabeur et la Kazakhe d'origine russe Elena Rybakina ont un seul et même objectif samedi, décrocher un premier titre majeur à Wimbledon, le temple du tennis.