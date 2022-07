Le nouveau "Thor" foudroie le box-office nord-américain

L'actrice française Pom Klementieff (G), les Américaines Natalie Portman et Tessa Thompson et le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi (D) posent sur le tapis rouge avant la projection de gala de "Thor: Love and Thunder" au cinéma Odeon Luxe à Londres le 5 juillet 2022

Los Angeles (AFP) – Le quatrième épisode de la saga "Thor", "Love and Thunder" a frappé un grand coup ce week-end dans les salles obscures d'Amérique du Nord, évinçant les Minions de la tête du box-office, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le super-héros nordique au marteau, incarné pour la quatrième fois au grand écran avec Marvel et luttant ici contre un tueur intergalactique, est incarné par Chris Hemsworth, accompagné de Natalie Portman et Christian Bale.

Le film réalisé par le néo-zélandais Taika Waititi a accumulé depuis sa sortie vendredi 143 millions de dollars de recettes dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada, un gros chiffre, en croissance par rapport au dernier épisode.

Un démarrage "excellent" pour Marvel et un 4e opus qui fonctionne bien mieux que d'autres films de super-héros au même stade, note l'expert David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research.

Il dépasse largement "Les Minions 2: Il était une fois Gru", en tête le week-end précédent et qui engrange pour celui-ci 45,5 millions de dollars, soit un total depuis sa sortie de 210 millions de recettes.

En troisième position, le blockbuster "Top Gun: Maverick" maintient de très bonnes performances pour sa septième semaine dans les salles, attirant pour environ 15,5 millions de dollars depuis vendredi.

Depuis sa sortie, le retour de Tom Cruise dans l'élite des pilotes de chasse de l'armée américaine a désormais généré 597 millions de dollars.

Pour sa troisième semaine, "Elvis", le biopic baroque et extravagant consacré au roi du rock and roll, tombe en quatrième position avec 11 millions, toujours selon Exhibitor Relations.

"Jurassic World: Le Monde d'Après", le sixième volet de la saga culte de dinosaures, arrive cinquième avec 8,4 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du top 10:

6 - "Black Phone" (7,6 millions de dollars)

7 - "Buzz L'Eclair" (2,9 millions)

8 - "Marcel The Shell With Shoes On" (340.000 dollars)

9 - "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (262.000 dollars)

10 - "Mr. Malcolm's List" (245.000)

