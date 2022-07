Une vaste enquête accuse Uber de méthode brutales voire illégales à ses débuts

Manifestations de chauffeurs de taxis à Marseille le 27 janvier 2016 BORIS HORVAT AFP/Archives

San Francisco (AFP) – La plateforme Uber s’est retrouvée plongée dans son passé tumultueux dimanche à cause d’une vaste enquête de journalistes accusant l'entreprise d’avoir "enfreint la loi" et utilisé des méthodes brutales pour s'imposer malgré les réticences des politiques et des compagnies de taxis.