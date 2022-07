Ultra-triathlon: courir, nager et pédaler par 50 degrés dans la Vallée de la Mort

La Possession (France) (AFP) – Après le grand froid, le super chaud ! Homme de défis extrêmes, Ludovic Chorgnon s'apprête à réalisé l'ultra-triathlon le plus chaud de l'histoire, par 50 degrés dans la Vallée de la Mort (Etats-Unis), cinq mois après avoir signé le plus froid dans le cercle polaire arctique.

Publicité Lire la suite

Bien au chaud dans un sauna sur l'île de La Réunion où il vit, Ludovic Chorgnon dégouline de sueur en enquillant des dizaines de kilomètres sur son vélo statique. Fournir un effort physique intense et long sous très hautes températures est son quotidien depuis plusieurs mois.

Le Français de 50 ans se prépare pour un défi extrême sans assistance, le premier du genre: réaliser un ultra triathlon - 3,8 km de nage, 180 km de vélo, 42 km de course à pied - sur le site le plus chaud de la terre, la Vallée de la Mort dans le Nevada.

"La Vallée de la Mort, je l’ai déjà traversée une fois en courant. C'est le truc qui m’a fait le plus peur dans ma vie. Je suis allé loin avec mon corps, je ne me rappelais plus de mon nom de famille, ni même du prénom de ma femme qui était à 3 mètres de moi ! J’étais en mode survie sur le bord de la route", se remémore-t-il pour l'AFP.

Ludovic Chorgnon s'entraine dans un sauna, le 17 juin 2022 à la Réunion, pour se préparer aux chaleurs extrêmes qui l'attendent alors qu'il s'apprête à tenter de réaliser un ultra-triathlon dans la Valley de la mort aux Etats-Unis Richard BOUHET AFP/Archives

Du cercle polaire au désert du Nevada

Ce premier périple avait eu lieu en 2007. Il avait alors parcouru 217 km non stop, de Bad Water (le point le plus bas, -85,5 m) au Mont Whitney (point le plus haut, 4.418 m) en 44 heures lors de l'ultra marathon de Bad Water.

Depuis, Chorgnon s'est engagé encore plus loin dans la quête de l'extrême, avec notamment un record ayant marqué fortement les esprits: en 2015, il avait réussi 41 Ironman en 41 jours, en hommage à son département de naissance, le Loir-et-Cher.

Insatiable, il s'est lancé il y a un an dans un challenge, celui d'être le premier sportif à signer des ultra triathlon en mode "plus-plus". En août 2020, il réalisait le premier ultra triathlon avec le plus de dénivelé (12.000 m de dénivelé positif). En février dernier, il validait l'ultra triathlon le plus froid, soit 20 heures d'effort à nager dans une eau presque gelée, à pédaler sur des pistes enneigées puis à courir un marathon dans la nuit noire, en Finlande.

"Un mois après, j'ai repris l'entraînement ! Quand il n'y a rien de spécial à mon programme, je m’entraîne deux à trois heures par jour, en intégrant des journées de dix à douze heures de sport, le week-end ou même la nuit", dit-il.

"Très pénible"

Dans un Nevada accablé par la chaleur, Chorgnon, dont la hantise est de subir, sait qu'il a un rendez-vous avec lui-même.

Ludovic Chorgnon s'entraine dans un sauna, le 17 juin 2022 à la Réunion, pour se préparer aux chaleurs extrêmes qui l'attendent alors qu'il s'apprête à tenter de réaliser un ultra-triathlon dans la Valley de la mort aux Etats-Unis Richard BOUHET AFP/Archives

"Ce sera plus compliqué de le faire quand il fait le plus chaud. Avec le froid, tu peux imaginer rajouter des couches, te protéger mais pas quand il fait chaud. L'expérience dans le sauna m'a permis de me rendre compte que parfois ça devient très pénible, ton corps fait n’importe quoi".

Chorgnon débutera par la natation avec 152 longueurs à aligner dans la piscine de l'hôtel Oasis, l'un des deux hôtels de la Vallée de la Mort, réquisitionnée pour l'occasion et dont la température de l'eau est d'environ 33 degrés. Il projette de nager environ 1 h 10.

Ensuite, il passera sur un vélo, de loin l'épreuve la plus compliquée selon lui en raison de la posture à adopter sur le bicycle et qu'il a énormément travaillée dans le sauna. Il fera trois aller-retour sur un trajet long de 60 km, en 8 heures, espère-t-il.

Viendra alors le temps de courir, sur une boucle de 7 km, à faire six fois, le tout en 6 heures environ.

Un juge international, le Français Thomas Mantelli, suivra le triple-exploit de Ludovic Chorgnon pour une homologation de sa performance auprès du Guinness World Records.

Le départ sera donné mardi à 04h00 (heure locale, 13h00 heure de Paris), fin estimée vers minuit (heure locale, mercredi 09h00 heure de Paris).

© 2022 AFP