Wall Street ouvre en baisse, attentiste avant la saison des résultats

La Bourse de New York, le 23 juin 2022 Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en baisse lundi peu après l'ouverture, rattrapée par la perspective d'un fort ralentissement économique, crispée par de nouveaux confinements en Chine et prudente avant le début de la saison des résultats qui commence cette semaine.