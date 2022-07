Gaz russe: les patronats français et italien appellent Macron et Draghi à "annoncer des mesures impopulaires"

Paris (AFP) – Les présidents des organisations patronales française Medef et italienne Confindustria ont appelé mardi Emmanuel Macron et Mario Draghi à "annoncer des mesures impopulaires" pour préparer l'opinion publique à une "coupure complète" du gaz russe et une hausse des prix qui en résulterait.