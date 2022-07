L'Anses confirme un lien entre nitrites et risque de cancer

Les locaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), le 7 juillet 2015 à Maison-Alfort (Val-de-Marne) MATTHIEU ALEXANDRE AFP/Archives

Paris (AFP) – Les autorités sanitaires françaises confirment "l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrates et nitrites", notamment via la viande transformée, dans un avis publié mardi à l'issue de plusieurs mois de travaux.