La Bourse de Paris rebondit avant l'inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris Eric PIERMONT AFP

3 mn

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a compensé mardi ses pertes de la veille avec un rebond de 0,80% concluant une séance essentiellement attentiste, avant plusieurs indicateurs importants, et où les mouvements ont eu lieu sur les marchés obligataire, du pétrole et des changes.