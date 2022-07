Nébuleuses, étoiles et galaxies: les cinq images du télescope James Webb

Image de la nébuleuse de l'anneau austral, prise grâce au télescope James Webb et publiée le 12 juillet 2022 par la Nasa Handout NASA/AFP

5 mn

Washington (AFP) – Les premières images du télescope spatial James Webb ont tenu toutes leurs promesses, en émerveillant le grand public et la communauté scientifique par leur beauté et leur niveau de détail inégalé. Mais que montrent-elles exactement, et qu'espère-t-on en apprendre?