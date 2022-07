Wall Street termine en baisse, humeur sombre avant un indicateur d'inflation mercredi

L'angle de Wall Street et Broadway, à New York ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, rendue morose par la ritournelle de la récession et anxieuse avant la publication d'un nouvel indicateur d'inflation mercredi et d'une première vague de résultats de sociétés en fin de semaine.