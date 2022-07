Décès de l'actrice Charlotte Valandrey à 53 ans

L'actrice Charlotte Valandrey, ici photographiée à Monaco le 16 juin 2018, est décédée le 13 juillet 2022 à l'âge de 53 ans VALERY HACHE AFP/Archives

Paris (AFP) – L'actrice Charlotte Valandrey, consacrée par le film "Rouge Baiser" en 1985 et qui avait rendu publics sa séropositivité et ses problèmes de greffe du cœur, est décédée mercredi à 53 ans, ont annoncé à l'AFP son agente et sa famille.