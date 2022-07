Renationalisation : le titre du groupe EDF suspendu à la Bourse de Paris à sa demande

Le logo d'EDF, dont le capital avait été ouvert en 2005 et que le gouvernement veut renationaliser

Paris (AFP) – Le titre d'EDF a été suspendu mercredi à la Bourse de Paris à la demande du groupe, à la suite de l'annonce de sa nationalisation à 100% par Elisabeth Borne la semaine dernière.

"A la suite des annonces de Madame la Première ministre, et après échanges avec l'Autorité des marchés financiers, EDF SA a demandé la suspension de la cotation de ses titres de capital jusqu'à nouvel ordre", précise le groupe dans un communiqué.

"L'Etat mène actuellement les travaux permettant d’en définir les modalités et précisera ses intentions au plus tard le 19 juillet 2022 avant-Bourse", a indiqué de son côté Bercy dans un communiqué.

Le cours a été suspendu de façon temporaire, a assuré Bercy qui indique que cette procédure "fait partie des outils normaux de gestion des marchés financiers dans ce type de situation".

Une fois les intentions du gouvernement connues, le titre pourra reprendre sa cotation.

Dix-sept ans après l'ouverture de son capital et son entrée en Bourse fin 2005, l'électricien reste largement public, détenu par l'État à près de 84%, par les salariés qui en possèdent 1% et par des actionnaires institutionnels et individuels pour les 15% restants.

Lors de sa déclaration de politique générale devant l'assemblée nationale mercredi dernier, Elisabeth Borne avait annoncé l’intention du gouvernement de renationaliser EDF, lourdement endetté, à 100%.

Cette montée au capital doit permettre au gouvernement d’accélérer la prise de décision et de faciliter le financement de l’entreprise dans un contexte de changements majeurs pour EDF, sur fond de crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.

Le groupe doit remettre en service des centrales à l'arrêt pour maintenance et mettre en place un nouveau programme de construction nucléaire.

Au moment de sa suspension, l'action d'EDF valait 10,23 euros, un bond de plus de 30% par rapport à son cours avant l'annonce de sa renationalisation par la Première ministre Elisabeth Borne

