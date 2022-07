USA: trois hommes inculpés pour tentative de recel des manuscrits volés de l'album "Hotel California"

L'un des membres fondateurs des Eagles, Don Henley (au centre), acceptant un trophée lors de la cérémonie des Grammy Awards, le 15 février 2016 à Los Angeles KEVORK DJANSEZIAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Trois hommes, accusés de s'être procuré et d'avoir cherché à vendre une centaine de pages de notes manuscrites de l'album des Eagles, "Hotel California", dont ils savaient qu'elles avaient été volées, ont été inculpés mardi à New York, a annoncé le procureur de Manhattan Alvin Bragg.