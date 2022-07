Sous des ovations, Notre Dame de Paris pour la première fois à New York

La comédie musicale française Notre Dame de Paris, jouée pour la première fois en plus de 20 ans à New York au David H. Koch Theater du Lincoln Center, le 13 juillet 2022 ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – A New York aussi, il est venu le temps des cathédrales: plus de vingt ans après son lancement en France, la comédie musicale à succès Notre Dame de Paris a été jouée pour la première fois sur les terres de Broadway, où elle a reçu des ovations.