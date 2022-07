Grève chez Transavia France: près d'un vol sur trois annulé ce week-end

Des avions de la compagnie Transavia sur le tarmac de l'aéroport d'Orly le 26 juin 2020 ERIC PIERMONT AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – Près d'un tiers des vols de la branche française de Transavia sont annulés vendredi et samedi, et un quart dimanche, en raison d'une grève pour les salaires à l'appel d'un syndicat d'hôtesses et stewards, a indiqué la compagnie low-cost.