Rugby: l'Argentine renverse l'Ecosse 34-31 et remporte la série de tests

La joie des Argentins, vainqueurs de l'Ecosse, 34-31 dans les dernières secondes, le 16 juillet 2022 à Santiago del Estero, lors du 3e test-match entre les 2 équipes Pablo Gasparini AFP

3 mn

Santiago del Estero (Argentine) (AFP) – Les Pumas argentins, auteurs d'un final époustouflant et d'un essai dans les dernières secondes ont battu les Écossais 34 à 31 et remporté la série de tests, samedi à Santiago Del Estero lors du 3e et dernier match.