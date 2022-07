Accouchement: quand "l'heureux événement" tourne au traumatisme

Un accouchement à la clinique Saint-Vincent de Paul à Lille, le 17 août 2018 Philippe HUGUEN AFP/Archives

Paris (AFP) – La naissance d'un bébé, le plus beau jour de la vie d'une mère? Pour certaines, ce moment tourne au cauchemar et provoque un syndrome de stress post-traumatique qui peut avoir des répercussions durables sur elles et leur enfant.