Le litige pétrolier enflamme les relations entre le Kurdistan d'Irak et Bagdad

Raffinerie de pétrole dans la région autonome du Kurdistan d'Irak, le 31 mai 2009 Safin HAMED AFP/Archives

5 mn

Bagdad (AFP) – Le pétrole et les revenus qu'il génère sont de nouveau source de tensions entre le Kurdistan d'Irak et le gouvernement central de Bagdad, et ces différends risquent de refroidir l'ardeur des investisseurs étrangers, pourtant tant courtisés par l'Irak.