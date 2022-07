Wall Street termine finalement en baisse après un bon début de séance

A la Bourse de New York, le 3 juin 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York, qui avait bien commencé la séance, a perdu confiance lundi et terminé en petite baisse au début d'une semaine chargée en résultats d'entreprises.