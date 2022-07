Twitter vs Elon Musk: premier face-à-face judiciaire

Photo d'un tweet d'Elon Musk du 11 juillet, comportant quatre photos de lui-même, hilare, avec cette légende : "Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Ensuite ils ont refusé de révéler les informations sur les faux comptes. Maintenant ils veulent me forcer à racheter Twitter au tribunal. Maintenant ils sont obligés de révéler les informations sur les faux comptes". Chris DELMAS AFP

San Francisco (AFP) – Les avocats de Twitter et d'Elon Musk vont se faire face pour la première fois mardi lors d'une audience préliminaire à une bataille judiciaire sans précédent entre l'homme le plus riche du monde et le réseau social, déterminé à se faire racheter par son pourfendeur.