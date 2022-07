Wall Street repart en nette hausse après une séance décevante

Le parquet du New York Stock Exchange, à New York, le 25 avril 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en nette hausse après l'ouverture mardi, les investisseurs évaluant une série de résultats d'entreprises et l'état de l'économie, après une séance décevante lundi.