Foot: Paris, encore en rodage, fait le métier contre Kawasaki

Arnaud Kalimuendo fête son but avec Lionel Messi, lors d'un match amical du PSG contre Kawasaki Frontale, à Tokyo le 20 juillet 2022

Tokyo (AFP) – Le PSG et ses stars, avec un Lionel Messi décisif, n'ont pas tremblé malgré quelques carences lors du premier match de leur tournée de pré-saison au Japon, s'imposant 2-1 face au Kawasaki Frontale mercredi à Tokyo.

Devant près de 65.000 spectateurs très studieux, massés dans les travées du National stadium, théâtre de la cérémonie d'ouverture et des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques en 2021, les Parisiens ont fait le métier en dépit d'imperfections, parfaitement logiques pour des joueurs encore en pleine préparation.

Malgré la chaleur étouffante, rendue encore plus pénible par l'humidité, Paris n'avait de toute façon pas grand chose à craindre face au tenant de la J-League, délesté de ses meilleurs joueurs japonais, retenus en sélection pour la Coupe d'Asie de l'est.

A dix jours du premier rendez-vous officiel de ses joueurs (le Trophée des champions, le 31 juillet contre Nantes à Tel Aviv), le nouvel entraîneur Christophe Galtier a ainsi pu tester tous ses titulaires, alignés d'entrée hormis Marco Verratti, resté sur le banc.

L'équipe est encore largement en rodage mais le trio Mbappé-Messi-Neymar, réuni pour la première fois depuis la reprise de l'entraînement, a tenté tant bien que mal de faire des étincelles et c'est le septuple Ballon d'Or argentin qui a finalement trouvé l'ouverture sur un tir dévié par le malheureux Kyohei Noborizato (33e), Arnaud Kalimuendo doublant la mise après la pause (58e).

Défense à trois

Messi, qui avait déjà renoué avec la compétition vendredi contre Quevilly-Rouen (L2) en amical (2-0) et a été à l'origine du 2e but, a d'ailleurs été le plus en jambes des trois superstars du PSG. Positionné derrière le duo Mbappé-Neymar, il a été très remuant alors que Mbappé, lui aussi plutôt en forme pour son premier match, a souvent buté sur le gardien (18e, 29e).

Neymar, également de retour à la compétition, a en revanche paru plus emprunté. Comme Mbappé, il n'a ainsi disputé que les 45 premières minutes du match, le programme du PSG étant plutôt chargé au Japon avec deux autres rencontres, prévues samedi à Saitama face aux Urawa Red Diamonds et lundi à Osaka contre le Gamba Osaka.

L'autre enseignement du match est plutôt une confirmation: Galtier est visiblement bien décidé à débuter la saison avec une défense à trois. Il reste toutefois encore du travail, notamment côté droit où Ramos n'a pas été très rassurant.

Le but de Kazuya Yamamura (84e) est lui intervenu en toute fin de partie alors que Galtier avait remanié toute son équipe pour préserver ses vedettes et donner du temps de jeu au reste du groupe.

Dans les buts, Gianluigi Donnaruma, préféré d'entrée à Keylor Navas, semble lui avoir la préférence de l'entraîneur pour le rôle de gardien N.1.

La recrue Vitinha devra de son côté muscler un peu plus son jeu. L'ancien milieu de Porto a souvent été en difficulté sous le pressing et pourrait avoir de mauvaises surprises en découvrant la Ligue 1.

Tout n'est donc pas totalement mis en place et les Parisiens ont du boulot avant le Trophée des champions et la première sortie en championnat, le 6 août.

