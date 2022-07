Golf: Stenson démis de ses fonctions de capitaine de l'Europe pour la Ryder Cup

Londres (AFP) – Le Suédois Henrik Stenson a été démis de ses fonctions de capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup pour l'édition 2023, ont annoncé mercredi les responsables de l'équipe, évoquant "des décisions prises par Henrik en lien avec sa situation personnelle".

Le mandat du golfeur scandinave, 46 ans, nommé à cette fonction en mars dernier, a pris fin "avec effet immédiat", a expliqué Ryder Cup Europe dans un communiqué. Des médias ont rapporté que Stenson était prêt à rejoindre la Liv golf, ligue controversée soutenue par l'Arabie saoudite.

"Il est devenu évident qu'il ne pourra pas remplir certaines conditions contractuelles obligatoires envers Ryder Cup Europe", poursuit encore le communiqué, sans plus de précision.

"La confirmation du nom du nouveau capitaine de l'Europe pour la Ryder Cup 2023 aura lieu en temps voulu", conclut Ryder Cup Europe.

La prochaine édition de la Ryder Cup aura lieu à Rome du 25 septembre au 1er octobre 2023.

Premier Suédois nommé capitaine pour l'Europe, Henrik Stenson avait un long passé dans cette compétition biennale qui oppose golfeurs américains et européens constitués en équipes de douze joueurs. Il a contribué à la victoire des Européens lors de trois de ses cinq apparitions (2006, 2014 et 2018) et fut vice-capitaine en 2020.

L'équipe américaine a remporté la dernière édition de la Ryder Cup à Whistling Straits (Wisconsin) en septembre 2021.

