Mondiaux d'athlétisme: Van Niekerk, Finot... les temps forts du 6e jour

Eugene (Etats-Unis) (AFP) – La renaissance potentielle du Sud-Africain Wayde van Niekerk sur 400 m et les atouts bleus sur 3000 m steeple avec Alice Finot, et sur 800 m font partie des temps forts de la sixième journée des Mondiaux d'athlétisme à Eugene (Oregon) mercredi.

. 400 m : Van Niekerk de retour ?

Grièvement blessé à un genou il y a cinq ans, le Sud-Africain Wayde van Niekerk, annoncé alors comme le nouveau petit prince de l'athlétisme, n'a plus retrouvé les sommets depuis.

Le champion olympique 2016 et détenteur du record du monde du 400 m (43.03) a multiplié les pépins physiques en tous genres et n'est revenu très progressivement à la compétition qu'en 2020. Si bien qu'il ne s'est plus hissé en finale internationale depuis les Mondiaux-2017, où il s'était paré d'or sur 400 m et d'argent sur 200 m.

Va-t-il mettre fin à cette spirale négative ?

Le natif du Cap, qui a fêté ses trente ans vendredi, a couru en 45 sec 48 en séries, deuxième meilleur chrono.

. 3000 m steeple : Finot dans la cour des grandes

Venue sur le tard à la piste et au haut niveau, Alice Finot (31 ans) progresse à vitesse grand V sur 3000 m steeple.

En à peine deux ans, la fondeuse française a gagné plus de 30 secondes sur la distance. En moins de deux mois, de Huelva (Espagne) à Eugene, elle a fait fondre son record personnel -- et le record de France -- de plus de 7 secondes (de 9:21.41 à 9:14.34).

La voilà maintenant en finale mondiale dès ses premiers championnats internationaux en plein air, notamment face à deux des trois médaillées olympiques à Tokyo l'été dernier, l'Ougandaise Peruth Chemutai (or) et l'Américaine Courtney Frerichs (argent).

Jusqu'où ira-t-elle ?

"Je n'ai pas envie d'annoncer des choses" mais "on va rêver un peu plus", ose Finot.

. Embouteillage sur 800 m

"Il n'y a aucun super favori. Il n'y a personne qui court en 1 min 42 sec, on est plein en 1 min 43 sec ou 44. On va voir dès les séries qui est en forme", estime Benjamin Robert, un des deux Français engagés après le forfait de Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde de la distance en 2017.

"Ca va être une boucherie", résume Gabriel Tual, l'autre Tricolore en lice.

"Je suis sixième aux bilans mondiaux, j'ai peut-être acquis un petit statut lors des meetings, mais je n'ai pas l'expérience de certains", constate Robert, 24 ans et aux Mondiaux pour la première fois de sa carrière.

"Je me compte en outsider", conclut le demi-fondeur toulousain, alors que la France court toujours après une première médaille.

