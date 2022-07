Wall Street dans le vert, portée par les résultats et un dollar plus faible

Le parquet du New York Stock Exchange, le 25 avril 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu sur une note positive mardi, portée par les résultats de sociétés et un dollar plus faible alors que la Banque centrale européenne (BCE) s'apprête à durcir sa politique monétaire.