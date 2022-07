Wall Street ouvre, prudente, en ordre dispersé après la hausse de la veille

L'angle de Wall Street et Broadway, à New York ANGELA WEISS AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York, peu après l'ouverture, évoluait en ordre dispersé mercredi au lendemain d'une forte hausse, les investisseurs étant refroidis par de nouvelles frappes russes en Ukraine et par la volonté de l'Europe de réduire sa consommation d'énergie.