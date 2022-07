Houlié (LREM) favorable à une "contribution exceptionnelle" des "profiteurs de crise"

Sacha Houlié à Tours, le 10 septembre 2018. GUILLAUME SOUVANT AFP/Archives

Paris (AFP) – Le député Renaissance (ex-LREM) et président de la commission des Lois Sacha Houlié veut faire "payer les profiteurs de la crise", relançant le sujet de la "taxation des superprofits" porté notamment par la Nupes, qui fait de plus en plus débat au sein de la majorité.