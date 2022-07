Wall Street termine en hausse, plutôt satisfaite des résultats de sociétés

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, encouragée par des résultats d'entreprises moins mauvais que prévu et des indicateurs qui accréditent la thèse d'un ralentissement mesuré de l'économie.