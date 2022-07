L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de TFX et 6ter par la maison mère de BFMTV

L'Autorité de la concurrence a donné son feu vert à Altice, propriétaire de BFMTV et RMC, pour le rachat des chaînes TFX et 6ter, une opération liée au projet de fusion entre TF1 et M6 Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – L'Autorité de la concurrence a donné son feu vert à Altice, propriétaire de BFMTV et RMC, pour le rachat des chaînes TFX et 6ter, une opération liée au projet de fusion entre TF1 et M6.