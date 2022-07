Tour de France : Christophe Laporte remporte la 19e étape, première victoire tricolore

Le coureur français de l'équipe Jumbo-Visma, Christophe Laporte (R), célèbre en pédalant jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter la 19e étape de la 109e édition de la course cycliste du Tour de France, 188,3 km entre Castelnau-Magnoac et Cahors, dans le sud-ouest de la France , le 22 juillet 2022.

Christophe Laporte a remporté la 19e étape du Tour de France, vendredi, à Cahors, le premier succès d'un coureur français depuis le départ de Copenhague. Son coéquipier danois Jonas Vingegaard a gardé le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris.

L'honneur français est sauf : le sprinteur Christophe Laporte, de la formation Jumbo-Visma, a remporté la 19e étape du Tour de France, vendredi 22 juillet, à Cahors.

Astucieux et rapide dans le final, il a évité le sprint groupé et s'est imposé pour quelques mètres devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Alberto Dainese (Team DSM).

C'est la première victoire d'un coureur tricolore depuis le départ de Copenhague. Son coéquipier, le Danois Jonas Vingegaard, a gardé le maillot jaune, à deux jours de l'arrivée à Paris.

Avec AFP

