Wall Street termine en baisse, déçue par des résultats et de mauvais indicateurs

Le quartier de Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, échaudée par quelques résultats de sociétés décevants et de mauvais indicateurs, deux rappels que l'économie décélère.