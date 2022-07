Mondiaux d'athlétisme: or et record du monde, McLaughlin fait encore parler sa magie au Hayward Field

L'Américaine Sydney Mclaughlin après son record du monde en finale du 400 m haies aux Championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis, le 22 juillet 2022 Jewel SAMAD AFP

Eugene (Etats-Unis) (AFP) – L'emblématique Hayward Field lui réussit décidément: l'Américaine Sydney McLaughlin s'y est offert l'or mondial et un record du monde retentissant, son quatrième en à peine plus d'un an, sur 400 m haies vendredi à Eugene (Oregon).