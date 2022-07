"Partout ils creusent": le patrimoine albanais pillé par les chercheurs de trésors

Ces pièces d'argent mises au jour en 1982 à "Hija e Korbit", près de Korçe, ont suscité de nombreuses vocations de chercheur de trésors. Ici, le 13 juin 2022 au musée de la Banque d'Albanie, à Tirana This picture taken on June 13, 2022, shows silver coins found in 1982 at "Hija e Korbit", an area near the city of Korca exhibited at the Bank of Albania Museum in Tirana. This find has inspired many amateur "treasure hunters" to dig illegally in this area. In an ancient Albanian city abandoned to its fate, treasure looters dig holes in search of gold, silver or rare archaeological pieces that they could resell.

Gent SHKULLAKU AFP