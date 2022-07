Mondiaux d'athlétisme: Duplantis à la perche, temps fort attendu de la 10e et dernière journée

Eugene (Etats-Unis) (AFP) – Le sacre attendu du Suédois Armand Duplantis au saut à la perche marque le temps fort de la dixième et dernière journée des Championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis, dimanche :

. Perche : Duplantis pour compléter sa collection

A 22 ans, l'or mondial en plein air est le seul qui manque au palmarès déjà brillant d'Armand Duplantis, champion olympique en titre et détenteur du record du monde avec 6,20 m.

La joie du perchiste suédois Armand Duplantis, après avoir battu son propre record du monde, lors des Championnats du monde en salle, le 20 mars 2022 à Belgrade ANDREJ ISAKOVIC AFP/Archives

Le Suédois né aux Etats-Unis, en Louisiane, est LE grandissime favori du saut à la perche, lui qui a passé 6,16 m fin juin, meilleure performance mondiale de la saison, à quatre centimètres de son saut le plus haut.

"Mondo" a-t-il une fois de plus le record du monde en tête ?

"Le plus important pour moi ici, c'est l'or. Si je suis capable de sauter haut, tant mieux. Ce serait sympa. Mais le plus important , c'est de gagner", répond le vice-champion du monde sortant, battu en 2019 à Doha par l'Américain Sam Kendricks, blessé et absent à Eugene.

. 5000 m : Ingebrigtsen veut sa revanche

Surpris sur 1.500 m par le Britannique Jake Wightman mardi et "seulement" médaillé d'argent sur la distance dont il est le champion olympique en titre, Jakob Ingebrigtsen avait eu la défaite amère.

Le jeune Norvégien de 21 ans a une revanche à prendre sur 5.000 m : "Je ne vois personne me battre", ose-t-il.

Le champion olympique du 1500 m, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, battu par le Britannique Jake Wightman, lors des Championnats du monde d'athlétisme, le 19 juillet 2022 à Eugene (Oregon) ANDY LYONS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

L'Ougandais Joshua Cheptegei, champion olympique en titre et détenteur du record du monde (12:35.36) de la distance, qui a conservé l'or mondial du 10.000 m il y a une semaine, n'est sans doute pas du même avis.

. 800 m : Mu à sa main ?

La championne olympique en titre, l'Américaine Athing Mu, a rallié la finale sans encombre et se présente en favorite N.1.

"Je me sens bien, je sens qu'il m'en reste encore beaucoup dans le réservoir, je me suis sentie vraiment à l'aise", a-t-elle déclaré après sa demi-finale.

L'Américaine Athing Mu (d) s'impose sur le fil devant sa compatriote Ajee Wilson, lors de la finale du 800 m des sélections américaines, le 26 juin 2022 à Eugene (Oregon) ANDY LYONS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Athing va être forte", sait sa principale adversaire, la Britannique Keely Hodgkinson, sa dauphine aux Jeux de Tokyo l'été dernier. "Mais je ne crois pas que la médaille d'or soit déjà autour du cou de quelqu'un. On est au moins cinq à se battre pour une médaille, ça va être une course très mouvementée."

