Tour de France Femmes : coup double pour Marianne Vos avec la victoire d'étape et le maillot jaune

La Néerlandaise Marianne Vos a remporté la deuxième étape du Tour de France Femmes entre Meaux et Provins. La championne de la Jumbo-Visma s'empare également du maillot jaune.

À 35 ans, Marianne Vos a déjà le plus beau palmarès du cyclisme féminin. Route, cyclo-cross, piste… Elle a gagné sur tous les terrains. Lundi 25 juillet, elle a ajouté deux nouvelles lignes lors de la deuxième étape du Tour de France Femmes : une victoire d'étape de la toute nouvelle course et surtout un maillot jaune.

L'expérimentée Néerlandaise s'est isolée en tête avec un groupe de six coureuses puis a réglé ses compagnonnes d'échappée, devançant sur la ligne Silvia Persico et Katarzyna Niewiadoma. Une victoire qui lui permet aussi de récupérer le maillot vert.

Peloton nerveux tout au long de l'étape

C'est un peloton méfiant qui a pris la route à Meaux, depuis le musée de la Grande Guerre. Finie l'ambiance détendue avec les flâneries de Tadej Pogacar et Benjamin Thomas venus soutenir leurs compagnes après en avoir fini avec la Grande Boucle hommes : en analysant le tracé des 136,4 kilomètres qui séparent le départ de l'arrivée à Provins et la météo, les directeurs sportifs ont prédit un risque de bordures.

Une échappée arrive tout de même à se former composée de Sabrina Stultiens (Liv Racing Xstra), Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Marit Raaijmakers (Human Powered Health) et Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg). Cette dernière dompte en première position la côte de Tigeaux, glanant les deux points au classement de la montagne.

Toutefois, les équipes roulent fort derrière et l'échappée fait long feu, reprise à 78 kilomètres de l'arrivée. La maillot blanc Maike van der Duin attaque, faisant monter la nervosité d'un cran dans le peloton. Les chutes se multiplient et la FDJ en fait les frais : ses deux leaders sont prises dans des chutes. Marta Cavalli finit par abandonner. Cecilie Uttrup Ludwig concédera du temps également malgré les efforts de ses coéquipières. Alors que l'objectif était de ne pas perdre de temps pour la seule formation française du World Tour, la journée a tourné à la catastrophe.

Maike van der Duin, reprise lors du premier passage sur la ligne d'arrivée, fait partie du "bon coup" qui résistera aux côtés de Marianne Vos jusqu'à l'arrivée. Ces efforts lui valent d'être élue coureuse la plus combative du jour. Un dossard rouge qui colle à la peau de l'équipe Le Col-Wahoo puisque la veille, c'était déjà une de ses coureuses qui l'avait obtenu : la Française Gladys Verhulst.

Avec AFP

