Mondiaux d'athlétisme: Felix, McLaughlin, Duplantis, coups de "show" à Eugene

Eugene (Etats-Unis) (AFP) – Allyson Felix qui tire sa révérence, Sydney McLaughlin qui pulvérise son record du monde du 400 m haies, Armand Duplantis toujours plus haut, le très attendu Marcell Jacobs obligé de déclarer forfait, ces athlètes ont marqué les Mondiaux-2022 de Eugene qui ont pris fin dimanche.

. Heureuse qui comme Felix

Son très long voyage au sommet de l'athlétisme mondial a pris fin à Eugene. A 36 ans, l'Américaine a fait ses adieux à la compétition après avoir ajouté deux médailles de plus à son impressionnant palmarès, l'argent du 4x400 m mixte et l'or du 4x400 m femmes. Un dernier titre par procuration, puisqu'elle a participé aux séries mais pas à la finale, ultime course des Mondiaux-2022 dimanche soir. Avec ses vingt médailles en Championnats du monde, dont 14 en or !, Felix est une légende de son sport, mais elle se voit avant tout comme la mère de Camryn, sa fille de trois ans. "Mon meilleur souvenir de la semaine d'Eugene, c'est d'avoir vu ma fille m'applaudir et des jeunes femmes me remercier d'avoir pris position pour elles", a souri la septuple championne olympique qui, après son retour de son congé maternité, avait dénoncé l'attitude de Nike, son équipementier de longue date, qui révisait systématiquement à la baisse les contrats de ses athlètes devenues mères.

. McLaughlin sur sa planète

C'est sans aucun doute LA course des Mondiaux-2022 et pour beaucoup l'une des plus grandes performances de l'histoire. Grande favorite après son sacre olympique de Tokyo un an plus tôt, Sydney McLaughlin a survolé la finale du 400 m haies. L'Américaine a relégué sa dauphine, la Néerlandaise Femke Bol à plus d'une seconde et demie et pulvérisé son propre record du monde de 73/100e pour le porter à 50 sec 68/100e. C'est la quatrième fois en un peu plus d'un an que McLaughlin bat le record du monde à qui elle a fait faire un bond d'1 sec 58/100e ! Et elle n'a pas fini de révolutionner l'athlétisme: après le 400 m haies, elle pourrait tourner son attention vers le 110 m haies ou le 400 m. Et pourquoi pas faire disparaître le vieux et sulfureux record du monde du tour de piste (47.60) de Marita Koch, établi en 1985 quand elle représentait la RDA.

Sydney Mclaughlin s'affiche fièrement au côté de son record du 400m pulvérisé aux Mondiaux de Eugene, le 22 juillet 2022 ANDREJ ISAKOVIC AFP/Archives

. "Mondo" vraiment dingo

A 22 ans, Armand Duplantis s'est offert le dernier titre qui manquait à son palmarès: le champion d'Europe 2018 et champion olympique 2021 l'a fait avec la manière en battant le record du monde --pour la 5e fois de sa carrière, la 3e fois cette année -- pour le porter à 6,21 m. Plus fort encore, il est le premier depuis la légende Sergueï Bubka (6,14 m en 1994) à battre que le record du monde en plein air. Et pourtant, "je n'ai pas vraiment pensé au record du monde ce dimanche. D'habitude, c'est toujours dans un coin dans ma tête, mais pas là, je voulais juste gagner", a assuré le Suédois qui a grandi et vit aux Etats-Unis.

Le Suédois volant Armand Duplantis vainqueur record du saut à la perche des Mondiaux de Eugene, le 24 juillet 2022 Ben Stansall AFP

. Jacobs va devoir patienter

Il voulait faire taire critiques et sceptiques, mais l'Italien Marcell Jacobs, devenu champion olympique du 100 m et du relais 4x100 m à la surprise générale à Tokyo, n'a pas dépassé les séries. Touché à une cuisse depuis plusieurs semaines, il a déclaré forfait juste avant les demi-finales, épilogue d'une saison en plein air 2022 quasi blanche. En son absence, les Etats-Unis ont trusté le podium du 100 m, avec Fred Kerley, Marvin Bracy et Trayvon Bromell. "Team USA" a remis ça pour le 200 m avec Noah Lyles, sacré en 19 sec 31/100e (pour devenir le troisième meilleur performeur de l'histoire), devant Kenneth Bednarek et Erriyon Knighton. Les Etats-Unis ont survolé "leurs" Mondiaux avec un total de 33 médailles, dont 13 en or.

