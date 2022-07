Tour de France Femmes : Cecilie Uttrup Ludwig de la FDJ remporte la troisième étape

CYCLISME

La championne du Danemark Cecilie Uttrup Ludwig s'est imposée au sprint devant la maillot jaune Marianne Vos dans la troisième étape du Tour de France, mardi, à Épernay, au lendemain de la journée cauchemardesque de son équipe FDJ-Suez, marquée par l'abandon de l'autre leader de la formation française, Marta Cavalli.

"Ça a une telle saveur de revanche après la journée de m... de la veille", a lâché la toujours très expressive Danoise, en larmes après cette douzième victoire, la plus grande de sa carrière, à 26 ans.

La course de la FDJ-Suez-Futuroscope avait en effet viré à la catastrophe entre chutes et l'abandon de sa co-leader Marta Cavalli. Le manager général, Stephen Delcourt, avait promis que l'équipe allait rebondir qu'elle n'abandonnait pas "son envie de marquer le Tour et entrer dans l'Histoire".

Entre Reims et Épernay, sur la troisième étape du Tour de France Femmes, Cecilie Uttrup Ludwig a montré que ce n'était pas là que des mots. Elle s'est imposée en haut de la bosse de Mutigny devant la maillot jaune Marianne Vos. La légende néerlandaise, 35 ans, a conforté néanmoins son maillot jaune en devançant toutes ses concurrentes sur la ligne d'arrivée.

La FDJ libérée d'un poids

La sélection s'est opérée dans la côte de Mutigny (900 mètres à 12,2 % de pente moyenne) où Julian Alaphilippe s'était envolé pour remporter l'étape et enfiler le maillot jaune dans le Tour 2019.

Présente dans un second groupe, Cecilie Uttrup Ludwig a profité des chutes de Demi Vollering et Liane Lipert dans la descente et de la mésentente du groupe de tête pour opérer la jonction à six kilomètres de la ligne.

La grimpeuse de 26 ans n'a ensuite laissé aucune chance à la concurrence dans l'avenue de Champagne et ses châteaux des grandes maisons champenoises.

Cette victoire a certainement libéré l'équipe d'un poids. Il n'y a qu'à voir la championne du Danemark s'effondrer de joie au milieu des journalistes après la ligne. Puis se relever pour étreindre les membres du staff de la FDJ et se jeter sur Stephen Delcourt, des larmes de joie très proche de couler.

