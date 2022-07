Fini la Croisette, place à la cité des Doges: Canal+ diffusera la Mostra de Venise

Paris (AFP) – Cap sur le Lido de la Cité des Doges: Canal+ a noué un partenariat "exclusif" avec le doyen des festivals de cinéma, la Mostra de Venise, dont il diffusera les deux prochaines éditions, quelques mois après la fin de son partenariat avec le Festival de Cannes, a annoncé mardi la chaîne cryptée.

Publicité Lire la suite

"CANAL+, 1er partenaire de la création cinématographique en France et soutien historique du cinéma Européen, signe un accord avec la Rai Com et se félicite de proposer en exclusivité et pour les deux prochaines éditions de la Mostra, un accès exclusif au Tapis rouge, aux Cérémonies d’ouverture et de clôture de la Mostra de Venise, produites par la Rai, partenaire média officiel du Festival depuis 2003", indique le communiqué.

La chaîne sera ainsi l'unique diffuseur de la Mostra en France ainsi que dans plusieurs pays en Europe et en Afrique, précise le communiqué. Une émission quotidienne sur l'actualité du festival, présentée par Antoine de Caunes, sera en outre au programme.

Un partenariat qui n'est pas sans rappeler celui qu'avait noué, pendant près de 30 ans, la chaîne avec le Festival de Cannes. Plus prestigieux festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes avait cette année choisi France Télévisions et le média en ligne Brut comme "partenaires médias exclusifs", aux dépens de Canal+, qui retransmettait notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture.

La 79ème édition du festival de cinéma de Venise se déroulera du 31 août au 10 septembre sur le célèbre Lido de la Cité des Doges. L'actrice américaine Julianne Moore, 61 ans, présidera le jury.

© 2022 AFP