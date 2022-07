Biden, confronté aux affres de l'isolation Covid, peut enfin refaire du sport

Joe Biden sur un écran de réunion en vidéoconférence le 26 juillet 2022 à la Maison Blanche Brendan Smialowski AFP

Washington (AFP) – Etre interrompu par un chien en plein appel, se demander de quoi on a l'air en vidéo, et être enfin autorisé à refaire du sport: il a beau être l'homme le plus puissant du monde, les inconvénients de l'isolation liée au Covid sont les mêmes pour Joe Biden que pour tout un chacun.