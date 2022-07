Euro féminin: "la fondation est solide" chez les Bleues, retient Diacre

Milton Keynes (Royaume-Uni) (AFP) – Si "la déception prime" après la défaite 2 à 1 contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, mercredi, "la fondation est solide" autour d'une équipe de France "sympathique, travailleu(se) et qui n'aime pas perdre", a voulu retenir la sélectionneuse Corinne Diacre.

Q: Quel message avez-vous délivré aux joueuses après ce résultat serré, décevant et assez cruel?

R: "Qu'elles s'étaient bien battues. On a tout donné ce soir, on s'est bien battu mais ça n'a pas payé, notamment sur la seconde période. L'efficacité nous a encore fui ce soir. Il nous a manqué l'efficacité, le fait de concrétiser nos temps forts, on a eu les opportunités. Cela ne voulait pas rentrer encore ce soir, on a eu énormément de difficultés."

La sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre réconforte la gardienne de but Pauline Peyraud-Magnin, après la défaite des Bleues, 2-1 face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, le 27 juillet 2022 à Milton Keynes (Angleterre) ADRIAN DENNIS AFP

Q: Les deux jours en moins de récupération, par rapport à l'Allemagne, ont-ils pu jouer?

R: "On a vu certaines joueuses françaises un peu en-dessous de leur niveau habituel. On n'a rien lâché malgré tout. Si on avait eu 48 heures en plus, on ne sait pas ce qu'aurait été le match ce soir. Il ne faut pas enlever la prestation de cette équipe d'Allemagne qui a été à la hauteur de son rang. On est tombé sur une belle équipe, puissante, athlétique, efficace."

Q: Au rayon des bonnes nouvelles, il semble que vous ayez un groupe uni, tourné désormais vers le Mondial-2023?

R: "Tout n'est pas à jeter. A l'instant T, la déception prime. On ne peut pas se satisfaire de perdre. On a construit des choses, il y a un socle solide. Il nous faut encore un peu de temps. Ce soir, ce n'était pas notre soir, cette compétition n'était peut-être pas la nôtre. Mais en tout cas la fondation est solide, on a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre, c'est de bon augure pour la suite."

Propos recueillis en conférence de presse par Jérémy TALBOT

