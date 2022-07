Les hôpitaux du Sri Lanka, victimes des pénuries, sont désertés

Une ambulance arrive à l'hôpital de Colombo, le 19 juillet 2022 au Sri Lanka - AFP

4 mn

Colombo (AFP) – Le plus grand hôpital du Sri Lanka, comptant 3.400 lits, est non seulement confronté à de graves pénuries de médicaments mais il est déserté par les malades et les personnels soignants privés de moyens de transport, même le service des urgences est vide.