Au centre de vaccination contre la variole du singe, entre prudence et colère

Un homme se fait vacciner contre la variole du singe au centre de santé municipal Edison, le 27 juillet 2022 à Paris Alain JOCARD POOL/AFP

Paris (AFP) – Homosexuels ou bisexuels, ils ont parfois cessé d'avoir des relations par peur de la variole du singe et sont "agacés" par les réactions publiques et privées face à l'épidémie montante: au premier jour d'un service de vaccination spécifique à Paris, les patients oscillent entre prudence et colère.